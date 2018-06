Tunisie: Beaucoup d'audace et un zeste de prudence

Pour sa part, la porte-parole de la présidence de la République, a estimé que le rapport est «historique». Elle a expliqué lors de la conférence de presse qu'un projet de loi sera présenté cette année à l'Assemblée pour «continuer ce qui a été commencé en 1956». Le rapport de la commission proposera en effet deux projets de loi. Le premier aura pour objet les droits et les libertés individuelles, tandis que le deuxième concernera «la lutte contre la discrimination à l'égard de la femme et entre les enfants».

Le rapport contient également d'autres recommandations dont celles d'une clarification de l'article 6 de la Constitution relatif à la liberté de conscience. Salwa Hamrouni a, à cet effet, expliqué que le rapport revendique une meilleure définition des notions «d'accusation d'apostasie» (takfir) et «d'atteinte au sacré», afin que ces termes ne soient plus employés de manière abusive pour porter préjudice à la liberté d'expression. Toutefois, cette même liberté d'expression devrait, toujours selon le rapport, avoir pour limite «l'appel à la haine». Autrement dit, les discours directement ou indirectement incitatifs à la haine devraient être punis par la loi.

La commission créée sur décision du président de la République souhaite également une plus large égalité entre les conjoints. A titre d'exemple, la possibilité pour la mère de transmettre son nom de famille à ses enfants, ou encore le consentement au mariage de la mineure ne revient plus qu'au père mais également à la mère.

Anticipant les critiques, la commission a tenu à affirmer que la liste des réformes proposées n'était pas en contradiction avec la religion musulmane. «Nous avons travaillé dans le cadre le plus stricte de la Constitution tunisienne et des conventions internationales signées par l'Etat tunisien», a indiqué Karim Bouzouita, membre de la commission.

La Commission des libertés individuelles et de l'égalité a organisé hier une conférence de presse à Dar Dhiafa, à Carthage, lors de laquelle ses membres ont donné des éclaircissements sur le rapport commandé par le président de la République, et qui lui a été présenté le 12 juin, au terme de 33 réunions de travail interne, de 25 ateliers avec plusieurs partenaires, de plusieurs séances d'écoute de la société civile et des rencontres avec les partis politiques.

