Mali: Polémique autour d'une possible utilisation des anciennes cartes d'électeur

Mais il faut qu'on nous précise et surtout c'est une commission présidée par le représentant de l'Etat qui constate l'existence du cas de force majeure, sans définir aucune procédure de constatation. Egalement, le rapport doit être envoyé par la Cour constitutionnelle. Ca, c'est une procédure très longue. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer ? »

Cette mesure inquiète l'opposition qui trouve qu'elle confère un pouvoir trop important au ministre de l'Administration, comme l'explique maître Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'Union pour la République et la démocratie (URD) : « Il parle de catastrophes et de calamités naturelles, oui d'accord.

