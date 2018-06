Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Hamed Bakayoko s'est enrôlé à Abobo

La cellule interministérielle de crise a rencontré les services techniques de protection sociale et les… Plus »

En tous cas, entre le ministre d'Etat et la commune martyre, ce sont des liens solides qui se renforcent au fil des rencontres et du temps. Cette belle histoire d'amour va donc continuer de s'écrire en lettres d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'union et de soutien mutuel.

Nous sommes heureux », s'est félicité Koné Oumar, militant du RDR. Comme lui, la joie se lisait sur le visage des femmes, des jeunes et des vieux qui ont fait le plein de l'école. Tour à tour, le ministre d'Etat, son épouse et ses enfants sont passés devant les agents recenseurs de la CEI.

«C'est notre futur maire. En venant s'enrôler ici, cela veut dire qu'il accepte notre demande de conduire la liste RDR aux municipales prochaines. C'est une grande joie pour nous et pour toute la commune. C'est pourquoi vous voyez des enfants, des adultes et des vieux ici.

Venus de tous les quartiers et conduits par les responsables locaux du parti logé à la rue Lepic, ils ont, en effet, pris d'assaut la cour de l'école pour exprimer leur admiration pour le vice-président du parti et surtout dire leur grande soif de le voir occuper, au terme des prochaines élections municipales, le fauteuil du maire d'Abobo.

Comme une trainée de poudre, la nouvelle de sa présence et de son enrôlement s'est vite répandue dans la commune martyre. Les militants du Rassemblement des républicains (RDR) qui l'ont sollicité pour briguer le poste de premier magistrat de leur commune se sont spontanément mobilisés pour accompagner et soutenir la famille Bakayoko.

