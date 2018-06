Algérie: Pomme de terre - Des experts danois visitent le périmètre irrigué du plateau d'El-Asnam

Au cours d'une conférence tenue au niveau de l'établissement privé Ait Said d'El-Asnam, l'expert Danois a présenté un rapport détaillé des différentes variétés de pomme de terre et les caractéristiques de chacune.

A ce propos, l'expert Danois, Finn Myllerup, propriétaire de la société Myco Seed, spécialisée dans la production de la semence de pomme de terre, a relevé que l'Algérie avait développé plusieurs variétés de pomme de terre durant ces 15 dernières années. "L'Algérie a développé plusieurs variétés de pomme de terre comme la spunta, l'Argoss, El-Beida, la Timate ainsi que Mondeo, et bien d'autres. C'est très important, nous comptons toujours booster la coopération entre nos deux pays, l'Algérie et le Danemark, en matière de production et d'exportation", a-t-il dit dans une déclaration à l'APS.

Au cours de cette visite, qui a connu la présence de plusieurs agriculteurs de la région d'El-Asnam notamment, les experts danois se sont rendus dans plusieurs champs de pomme de terre pour expliquer aux agriculteurs locaux l'importance de choisir les variétés appropriées aux conditions climatiques et à la nature de la terre afin de développer davantage la production locale et nationale.

