Maroc: Mondial 2018 - Cruel pour les lions de l'atlas

Ils pourront se qualifier en cas de succès. Et le football étant ce qu'il est avec ses incertitudes, rien n'est à exclure. C'est le même cas pour l'Espagne, vainqueur de l'Iran (1-0) grâce au troisième but de la compétition de Diego Costa, mercredi à Kazan.

En attendant le second match du Nigeria, le vendredi face à l'Islande, l'Afrique perd déjà deux de ses cinq représentants avec l'élimination de l'Egypte et du Maroc. Le Portugal et l'Espagne se relancent Dans ce groupe B, le Portugal et l'Espagne sont les grands bénéficiaires de la 2e journée.

Que dire cette main de Pepe qui prive deux attaquants marocains du ballon ? Des faits de jeu que le Maroc regrettera encore longtemps mais le pays peut être fier de son équipe. Pour son retour, 20 ans après, le Maroc a soumis le champion d'Europe, avec une qualité de jeu exceptionnelle et de jeunes joueurs qui laissent présager un futur encore plus radieux pour le football au pays du Roi Mohamed VI.

Sans oublier les autres décisions arbitrales défavorables comme la faute de Rafael Guerreiro sur Amrabat aux abords de la surface portugaise (26e) et aussi la charge de Fonte sur Boutaïb dans la surface de Patricio au nez et à la barbe de l'arbitre américain Mark Geiger (30e).

