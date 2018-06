Cote d'Ivoire: Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara - Des livres et des jeux d'une valeur de 10 millions offerts

La cellule interministérielle de crise a rencontré les services techniques de protection sociale et les… Plus »

Aussi, en plus de ses prestations ordinaires, l'hôpital reçoit des médecins en formation. « Avec les livres et les jeux, nous allons pouvoir accompagner les enfants durant leur séjour en leur donnant de l'amour et de la distraction. Toute chose qui leur permettra d'oublier la maladie.

Des livres pour la bibliothèque et des jeux pour la salle ludique de l'hôpital Mère-Enfant (Hme) Dominique Ouattara de Bingerville. Le tout d'une valeur de 10 millions de FCFA. C'est l'acte hautement social qu'a posé hier la Libraire de France Groupe (Lfg). Et, c'est tout naturellement la bibliothèque de l'hôpital qui a servi de cadre pour la réception de ces ouvrages, soit près de 1200 livres de tout genre (littérature pour enfants, ouvrages scientifiques... ).

