Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - Henriette Diabaté présente ses condoléances aux familles éplorées

communiqué de presse

Dans la nuit du 18 au 19 juin, une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville d'Abidjan entrainant des pertes en vies humaines, de nombreux blessés, des centaines de déplacés et d'importants dégâts matériels. Le bilan officiel fait état de dix-neuf morts, dont un dans l'AgnebyTiassa.

Face à ce drame national, le Rassemblement Des Républicains (RDR) présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le RDR félicite le Gouvernement pour sa prompte réaction, s'associe aux dispositions prises par les autorités Ivoiriennes.

Le RDR, solidaire de toutes les victimes, appelle l'ensemble des Ivoiriennes et les Ivoiriens, et plus particulièrement les populations du district autonome d'Abidjan à créer une chaine de solidarité afin d'apporter secours et assistance aux personnes en difficultés, en soutien aux initiatives des autorités compétentes.

Le RDR instruit spécifiquement ses responsables dans les communes sinistrées à mobiliser les militants et organiser leur participation active dans toutes les opérations de secours et d'assistance en cours, en vue d'une prise en charge plus optimale.

Les prévisions météorologiques annonçant de fortes pluies au cours de cette semaine, le RDR invite par conséquent toutes les populations à observer la plus grande prudence, notamment dans leur déplacement et à doubler de vigilance autour des plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants.

Fait à Abidjan le 19 juin 2018

La Présidente du RDR

Professeur Henriette Dagri DIABATE