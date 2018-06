La cellule interministérielle de crise a rencontré les services techniques de protection sociale et les… Plus »

Se prononçant sur le thème « les enjeux de la responsabilisation des acteurs judiciaires face au défi d'un meilleur recouvrement des amendes judiciaires », le Directeur des affaires civiles et pénales (Dacp), du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Daniogo N'Golo, a invité tous les acteurs de la chaine de recouvrement à travailler en synergie pour avoir les résultats escomptés.

Ajoutant qu'au chapitre des amendes forfaitaires, de 2012 à 2016, le montant recouvré sur cette même période n'a pas connu une hausse sensible. Soit 31,9 millions de FCFA en 2012 ; 65,5 millions en 2013 ; 110 millions en 2014 ; 93 millions en 2015 et 101 millions en 2016. Ainsi, sur ces cinq dernières années, la contribution des amendes forfaitaires dans le financement du budget de l'Etat pas excédé 1%.

Et le Trésor public entend renforcer son positionnement en matière de recouvrement des recettes fiscales mais surtout améliorer le recouvrement des recettes non fiscales à travers l'identification des sources potentielles et la mise en place de stratégies adéquates pour capter ces ressources et les faire converger vers les caisses de l'Etat.

