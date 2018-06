« Instruments de musique africains : de l'identique à la quête d'une identité ». C'est le thème développé récemment à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle ( Insaac) à Cocody par Pr Paul Dagri, musicologue et membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad).

Initiée par cette organisation savante, la rencontre a été l'occasion pour Pr Dagri, fondateur de l'Ecole de musiques africaines à l'ex-Ina (Institut national des arts) aujourd'hui Insaac, de s'interroger sur l'authenticité, le mode de développement et le processus de conservation et de promotion des instruments africains de musique.

« Aujourd'hui, sans les dénaturer, il y a une réelle nécessité, pour l'Afrique, de révolutionner ses instruments de musique afin d'enrichir la diversité culturelle », a-t-il déclaré.

Pour Paul Dagri, la modernisation des instruments africains de musique ne devrait pas être un obstacle. « Il faut s'atteler à les développer, les moderniser, au sens de leur donner les moyens théoriques et pratiques de façon à améliorer la qualité de leur productivité et à faciliter leur usage dans le sens du progrès ».

Tout aussi, selon ses dires, il est important de faire en sorte que l'originalité de chacun des instruments soit « préservée jalousement ». De la nécessité du cadrage scientifique Justement, pour le musicologue, les Africains doivent apporter une contribution significative à leurs instruments de musique, pour que « tout en l'enrichissant, ceux-ci ne perdent pas leur spécificité ».

Partant des référents historiques des théoriciens, l'auteur de "Comprendre la musique africaine" (Editions Nei-Ceda, 2015) a analysé le contexte ethnosociologique et culturel du patrimoine musical africain.

Et il s'est voulu formel: « La quête de l'identité de l'instrumentarium africain, son processus de modernisation et de transformation doivent se situer au niveau de la tessiture (le registre) des instruments ; des matériaux de fabrication ; de la facture de l'instrument de musique (usage de nouvelles technologies de fabrication); du design, etc. ».

« Le processus de reformatage de l'instrumentarium africain doit cependant, nécessairement, s'accompagner par un cadrage scientifique et promotionnel », a-t-il rapporté. Car, pour lui, pour son image de marque, l'Afrique doit se présenter au rendezvous du donner et du recevoir les bras chargés d'instruments de musique en quantité et en qualité.

Surtout que ceux-ci sont un véritable indice de développement culturel à même de restituer à l'Africain sa dignité de créateur. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, Modeste Goran a énuméré toute la politique mise en place par le ministère pour professionnaliser le secteur musical ivoirien.

Cela, par la création de structures musicales de pointe au nombre desquelles l'Insaac; la formation d'universitaires et cadres de haut niveau. Il est bon de noter que plusieurs membres de l'Ascad ont rehaussé cette rencontre par leur présence.