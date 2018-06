Sénégal: Lendemain de victoire - La discipline tactique a fait la différence

Pour son premier match dans le Mondial russe, l'équipe du Sénégal a remporté une vraie partie d'échecs face à la Pologne. Face à des adversaires très appliqués qui ne voulaient nullement prendre d'emblée de risques offensifs, les Lions ont misé sur une très bonne organisation défensive.

Avec un groupe fortement remaniée pour l'occasion, Aliou Cissé a organisé ses hommes en 4-4-2 pour faire déjouer l'adversaire. Les Lions ont joué très bas avec les différentes lignes très rapprochées les unes des autres.

Durant toute la rencontre, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont défendu en bloc. Ils ont avancé et reculé ensemble, réussissant à occuper de manière très rationnelle le terrain avec un bloc très compact et un collectif assez huilé.

Très agressifs, les Lions qui ont souvent laissé le ballon à l'adversaire, ont fermé tous les espaces et bloqué les côtés. Cette stratégie a permis d'isoler Robert Lewandowski, fer de lance de cette équipe polonaise.

Et l'attaquant du Bayern Munich était obligé de se replier dans sa zone pour toucher au ballon. Salif Sané et Kalidou Koulibaly ont été impériaux dans les duels aériens face au capitaine polonais, l'empêchant ainsi de respirer.

Sur les côtés, Sabaly et Wagué ont fait le boulot. Au milieu, Alfred Ndiaye et Idrissa Gana Guèye ont été efficaces à la récupération et même s'ils l'ont été un peu moins dans la construction. Devant, Mbaye Niang et Mame Biram Diouf, dans une moindre mesure, ont mis la pression sur la défense polonaise.

Avec ses accélérations dont lui seul avait le secret, Sadio Mané que tout le monde attendait, a souvent été loin de la zone de vérité, préférant ainsi se mettre au service du collectif.

Son équipe complètement étouffée en période mi-temps et menée au score (0-1), Adam Nawalka a revu son dispositif en passant du 3-5-2 au 3-4-3. Aliou Cissé lui avait donné la réplique en adoptant une disposition beaucoup plus défensive avec un seul attaquant (Moussa Konaté) en pointe.

Malgré la réduction du score par Krychowiak, le « catenacio » sénégalais a bien fonctionné. Les Lions ont bien maîtrisé leur sujet. Aliou Cissé qui a opté pour cette stratégie très tactique a fait savoir que le Sénégal a remporté cette victoire grâce à sa discipline.

Le sélectionneur national a assuré avoir mis en place le système qu'il fallait pour faire déjouer cette équipe polonaise. « Notre équipe a été très compacte, très agressive et le bloc est resté très solide.

En deuxième période, on a été très bon dans les transitions offensives et défensives. La Pologne a des joueurs aux qualités techniques au-dessus de la moyenne. Il ne fallait donc pas être loin d'eux. Il fallait rester près d'eux pour les sortir de leur zone de confort », a-t-il indiqué.

Ce schéma de jeu alliant une bonne organisation et une nouvelle discipline tactique qu'Aliou Cissé n'avait jamais expérimentée auparavant a porté ses fruits. Lors du prochain match, face au Japon (24 juin), il sera très attendu pour mettre en place un (nouveau ?) dispositif qui permettra à l'équipe de sortir vainqueur de ce duel synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.