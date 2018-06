Tunisie: Le cinéma, un langage universel

Parallèlement à la compétition officielle, des projections de films au sein des institutions sociales et en plein air sont prévues dans les différentes villes de la région. Des workshops encadrés par des spécialistes du secteur audiovisuel sont destinés aux cinéphiles et étudiants passionnés du Septième art. Ils bénéficieront de formations aux métiers du cinéma : analyse de l'image, scénario, initiation à la vidéo, réalisation et production.

Au menu de cette édition, qui verra la présence d'une pléiade d'artistes venus notamment de l'Egypte et du Liban, figurent une matinée «Ciné Kids» consacrée aux enfants avec un master class animé par le réalisateur marocain Faouzi Ben Said , des séminaires scientifiques, un master class et des rencontres artistiques avec des écrivains, dramaturges et poètes, en présence de figures artistiques, culturelles et sociales de renom.

Parmi les films qui seront projetés dans le cadre de cette 7e édition «Contes africains», œuvre d'animation du réalisateur algérien Djilani Beskri, une mosaïque de contes qui offre un panorama des récits traditionnels africains par l'entremise du vieux sage Papa Nzenu qui raconte ses histoires aux passants. C'est un hommage à la culture et à la sagesse des peuples d'Afrique. Djilali Beskri animera aussi un colloque sur le thème «Cinéma et éducation, approches et expériences» le 25 juin à 10h00, toujours au théâtre Mohamed-VI.

Au programme, aussi, «Mahbas», le premier film de la Libanaise Sophie Boutros, comédie qui évoque avec légèreté et finesse les relations compliquées entre les couples mixtes libanais et syriens. Un autre film libanais «Chatti Ya Dini», de Baji Hojeij, avec Carmen Lebbos, Hassen Mrad, Julia Kassar, qui explore les suites de la guerre : un homme considéré depuis 20 ans comme disparu, kidnappé par des miliciens en armes, enfermé, torturé, revient soudain dans sa famille, à la «vie normale».

Deux importants colloques soulèveront des questions relatives au cinéma et son rapport avec les autres arts. Le premier, «cinéma et éducation : approches et expériences» et le deuxième «théâtre et cinéma : visions et dimensions» auxquels prendront par un grand nombre d'intervenants spécialistes dans les arts visuels et les arts vivants.

A rappeler que la ville d'Oujda a été désignée Capitale arabe de la culture. Il s'agit d'une initiative prise par la Ligue arabe dans le cadre du Programme des capitales culturelles de l'Unesco pour promouvoir et célébrer la culture arabe et encourager la coopération en ce domaine dans la région arabe. En 2017, la ville de Louxor a été choisie pour être la capitale arabe de la culture dans le cadre du projet des capitales de la culture dans le monde arabe.