Tunisie: Dynamiser le tourisme culturel

Tous les artistes participants dans cette manifestation auront la possibilité d'intervenir dans des endroits inédits, qui formeront un parcours original intégrant les principaux axes de la ville de Sousse, comme le centre-ville, la médina et plusieurs quartiers défavorisés. Les étudiants, chercheurs, artistes en art pourront également participer à cet événement et seront sélectionnés en fonction de leurs projets.

Et c'est par ce jeu de mots que l'idée du projet est née, un projet qui veut mêler art et tourisme dans la ville de Sousse.

Contrairement aux UV, les utopies visuelles sont des rayons artistiques auxquels on peut s'exposer sans modération et sans risque d'excès.

