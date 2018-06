Tunisie: Les frais revus à la baisse

Début juin, le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le coût du pèlerinage pour la présente saison est fixé à 11.710 dinars contre 9.510 en 2017. Une hausse que le président-directeur général de la Société des services nationaux et des résidences avait justifiée par l'augmentation du prix de change du riyal saoudien et des nouvelles taxes saoudiennes appliquées aux services liés au pèlerinage.

De son côté, le directeur général de la Société des services nationaux et des résidences, Moez Boujmil, a précisé que les taxes imposées par l'Arabie Saoudite étaient supportées par le pèlerin tunisien et détaillées dans le tarif du pèlerinage.

Ces réductions sont le résultat de concessions faites par les hôteliers saoudiens, a-t-il ajouté, rappelant qu'une délégation représentant la présidence de la République et la Société des services nationaux et des résidences s'est rendue en Arabie Saoudite pour négocier.

