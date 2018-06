Tunisie: Le partenariat pour mieux encadrer les étudiants

Ce partenariat représente une première dans la région et constitue une innovation en matière de recrutement puisqu'un parcours co-construit et adapté à l'évolution du marché de l'emploi est élaboré en concertation entre les deux groupes.

A ce titre, une vingtaine de candidats seront sélectionnés pour ce parcours et bénéficieront d'une bourse d'études offerte par le Groupe Proxym pendant les trois années de formation d'ingénieur (second cycle) à l'EPI et qui seront embauchés en parallèle par Proxym Group.

Ainsi, l'étudiant ingénieur garantira son emploi avant d'obtenir son diplôme. Cette convention vient suite à la convergence des objectifs et au partage des valeurs entre les deux partenaires et à la croyance face aux mutations croissantes que connaît le marché de l'emploi, il est impératif d'être réactif en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et en tant qu'entreprise expérimentée et spécialisée dans le secteur IT. Le rapprochement des deux mondes académique et professionnel devient de ce fait une nécessité.