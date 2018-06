Tunisie: Aveux et désaveux

Si certains fonctionnaires tunisiens désavouent l'intérêt de reprendre la double séance, l'enjeu est économiquement avouable vu que la grande chaleur n'est pas d'actualité pour l'heure et que tous les bureaux sont dotés de climatisation.

Pendant plusieurs années, la forte chaleur estivale était et continue à être le principal motif qui justifie la séance unique avec des journées de travail plus courtes qui s'achèvent en début d'après-midi. Quand on sait qu'il faut attendre encore deux semaines entières avant de passer au mois de juillet et à la séance unique... Le long week-end de fête auquel ont eu droit les Tunisiens majoritairement de confession musulmane à l'occasion de la célébration de l'Aïd el fitr qui couronne le mois du jeûne de ramadan a été marqué par une grande rupture le Lundi qui suit.

Les gens se sont remis à siroter leur café matinal qui permet de bien démarrer la journée au travail. Omar K., cadre dans une institution financière, d'audit et de conseil basée au Lac 2 à Tunis, ne cache pas son bonheur de reprendre le service : « Notre équipe travaille dans la joie et la ferveur professionnelle grâce à la fin de Ramadan qui oblige à faire de nombreux sacrifices et impose un rythme de travail qui ne convient pas à tout le monde. Café et eau à volonté le long de la journée sont indispensables pour l'humeur de travail et l'ambiance collégiale. »

On peut estimer que le rendement professionnel global sera bien meilleur et la productivité des employés atteindra un seuil appréciable. A condition que ces derniers ne se déconcentrent pas en ayant un œil ou une oreille attentive sur la Coupe du monde de football qui fait chavirer les cœurs et les esprits. La passion n'a pas de place au travail même dans des circonstances exceptionnelles mais... .

Coupe du monde et travail

La double séance représente un intérêt économique que désavoue Karim K, fonctionnaire de l'Etat tunisien qui pense que l'effet de la Coupe du monde sur le travail sera perceptible de façon néfaste sur le rendement des agents qui auront la tête ailleurs ou plutôt rivé aux écrans... Il raconte sur un ton dubitatif : « Les gens auront des envies de visionner les matchs sur écran d'ordinateur ou de smartphone avec des matchs programmés à treize heures ou seize heures. Dieu soit loué, le match de ce soir de la Tunisie face à l'Angleterre est programmé à dix-neuf heures. » Imaginons que le match crucial de notre équipe nationale se joue en milieu de journée, on aurait eu droit à des scènes surréalistes». Un autre témoignage d'un trentenaire, professionnel dans une société de microcrédits: Zoubeir C. donne un autre son de cloche : « Désormais, il n'y a ni Coupe du monde ni ramadan qui ralentissent le rythme de l'activité. La remise des bilans d'exercices trimestriels doit se faire impérativement au plus vite malgré les retards engendrés à cause de la séance unique observée durant Ramadan». Voilà qui est bien dit pour couper court à la nonchalance ambiante.

En conclusion, cette année, la reprise de la double séance après l'Aid el Fitr a été un peu difficile pour les travailleurs. Son effet psychologique a toutefois été atténué par la joie et l'excitation de la diffusion des matchs de la Coupe du monde. L'année 2012 ou 2013 avait vu une séance unique prolongée de deux semaines pour permettre aux vacanciers de bien préparer la nouvelle année scolaire. Une décision qui a été stoppée net les années d'après à cause du coût économique qu'elle induit.