Tunisie: Faciliter l'insertion des diplômés dans la vie active

M. Adnène Lajimi, maître de conférences en sciences économiques, élu récemment directeur de l'Ihec, nous a indiqué que cet institut délivre des licences pour une durée de formation de 3 ans, à savoir deux licences fondamentales pour les spécialités «finance» et «hautes études commerciales» et quatre licences appliquées pour les spécialités «marketing», «comptabilité», «administration des affaires» et «gestion de la qualité».

Trois nouveaux masters professionnels

Cet institut délivre aussi des masters pour une durée de formation de 2 ans, à savoir deux masters de recherche pour les spécialités «finance et actuariat» et «marketing» ainsi que trois masters professionnels pour les spécialités «management et ingénierie de l'innovation», «entrepreneuriat et développement international» et enfin «comptabilité et contrôle audit».

Il a signalé que trois nouveaux masters professionnels seront institués à l'année universitaire 2018/ 2019. Le premier pour la spécialité «finance» comporte deux parcours à savoir «banque et gestion du patrimoine» et «assurances et gestion du risque». Le deuxième pour la spécialité «relation-client et distribution» et le troisième pour la spécialité « entrepreneuriat». En outre, notre interlocuteur a indiqué qu'une démarche, ayant pour base «l'insertion professionnelle», a été adoptée pour la création de ces trois nouveaux masters professionnels. Cette démarche comporte 3 étapes successives, à savoir « métiers», « compétences» et «formations».

Il a souligné, par ailleurs, que l'Ihec, en collaboration avec la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg) de Sousse, délivrera, à partir de la prochaine année universitaire 2018/ 2019, le diplôme de doctorat en «management et marketing» pour une durée de formation allant de 3 à 5 ans.

Un centre 4C nouvellement créé

Autre sujet important abordé par M. Hamda Letaïef, enseignant en finance et directeur du centre 4C (centre de carrières et de certification des compétences). Ce dernier nous a indiqué que ce centre nouvellement créé, en mai 2018, vise le renforcement des compétences des étudiants et des diplômés en vue d'une meilleure insertion professionnelle. Pour atteindre cet objectif, le centre organise des formations certifiantes au profit des enseignants et des étudiants de l'institut dans les domaines, tels que les soft-skills, les TIC (technologies de l'information et de la communication ), les langues (anglais , français)...

Il a noté que les récentes études ont montré que le recrutement dans les sociétés économiques se base à raison de 80% sur les soft -skills et les TIC et à 20% sur les hard-skills (modules fondamentaux). Parallèlement au centre 4C, a-t-il poursuivi, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle (Baip) a été créé à la fin de 2016 dans le cadre du projet PAQ ( programme d'appui à la qualité). En fait, ce bureau est un interface entre les étudiants de l'Ihec et le monde socioéconomique et professionnel, et ce, par l'organisation de «forums-entreprises» et de « journées-carrières» tout en facilitant l'accès des étudiants aux stages et l'insertion professionnelle dans le marché de l'emploi.

Des conventions de partenariat

Le directeur de l'Ihec nous a signalé que des conventions de partenariat seront signées prochainement avec l'association des experts-actuaires de Tunisie, le cabinet «Ernest Young Boys», le Moll de Sousse, le Moll d'El Kantaoui ainsi qu'avec l'université de «Gdansk» sise en Pologne, l'université de «Halmstad» sise en Suède et l'Institut d'agilité organisationnelle de Grenoble sis en France.

L'objectif de ces conventions, a-t-il poursuivi, est de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et de développer les relations de coopération avec les universités étrangères et de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants dans le cadre du programme Erasmus+. Il a indiqué que 11 étudiants de cet institut ont bénéficié, au cours de cette année, de ce programme.

Le directeur de cet institut nous a signalé que le local actuel de l'Ihec, sis à la route de la ceinture à Sahloul 3, est en état de location . De plus, il n'offre pas les conditions favorables à l'épanouissement des enseignants et des étudiants (absence d'espaces pour les activités socio-culturelles, manque de salles de classe et de bureaux pour les enseignants, problème de connexion à l'internet).

Il a ajouté que suite à de nombreuses réunions tenues avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un accord a été signé entre l'administration de l'Ihec et ledit ministère. Il stipule la construction d'un nouveau local propre à l'Ihec sis au pôle technologique et plus exactement près de l'Ecole nationale des ingénieurs de Sousse (Eniso) et du Centre de recherche en nanotechnologie et micro-électronique .

Le coût de ce projet, qui sera édifié sur une superficie de 7.000 m², est de 9 millions de dinars. L'appel d'offres pour la réalisation de ce projet a été déjà lancé. L'étude technologique a été établie récemment et le début des travaux est prévu fin 2018. Ce nouveau local sera doté, entre autres, de nouveaux équipements sophistiqués, d'un centre sportif et culturel ainsi que d'un restaurant universitaire.