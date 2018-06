Tunisie: Workshops, résidences d'artistes et brunchs thématiques

Et le second porte sur la danse et design urbain où les participants sont amenés à interroger la place du corps dansant dans le milieu urbain. Qu'est-ce qu'une chorégraphie au sens large du terme ? Comment la chorégraphie change nos perceptions du corps et de la ville ? Les intervenants seront invités à explorer leur corps dans les rues de Tunis.

Jann Gallois/Cie Burnout, en partenariat avec le théâtre de Chaillot, offre un stage destiné aux danseurs hip-hop qui souhaitent explorer de nouvelles pistes chorégraphiques et ouvrir la technique hip-hop à la danse contemporaine.

Via Katlehong Dance (Afrique du Sud) donne un éclairage sur la culture pantsula qui est un style de vie, recouvrant mode, musique, danse, codes gestuels et parler. Et comme le hip-hop, elle trouve son terrain d'expression dans la rue. Dans les années 1990, alors qu'une Afrique du Sud multiraciale se met lentement en place, la compagnie Via Katlehong Dance poursuit le combat protestataire en faveur des jeunes des quartiers pauvres, à travers ses spectacles et performances qui combinent la danse pantsula, sorte de hip-hop non acrobatique, mais virtuose par sa rapidité, la tap dance (claquettes percussives avec des chaussures ferrées), le step (claquettes proches du time step américain) et le gumboot, une danse de mineurs à base de frappes des mains sur les cuisses et les mollets.

Association Made in France avec Jules Beckman, Liz Claire, Marcos Pujol propose un travail sur l'improvisation en danse-théâtre : corps, voix et présence.

Dans ce stage pluridisciplinaire, il s'agit d'approfondir notre capacité à sentir, à saisir la «poétique de l'instant» et la transformer en «action et cré(act)ion». À travers des exercices de voix et respiration, de mouvements, de polyrythmie et d'écriture, nous travaillons la proprioception, le plaisir, l'animalité, la réflexivité et l'aventure dans la pratique de l'improvisation envers la composition en danse-théâtre. Trois artistes d'origine nord-américaine travaillant en France depuis plus d'une décennie -- Jules Beckman, performeur pluridisciplinaire (Cie Transminuko, France) ; Liz Claire danseuse et historienne du CNRS (France) ; et Marcos Pujol, artiste lyrique et professeur de chant au Conservatoire de Gand (Belgique) -- collaborent ensemble sur l'animation de ce stage qui aboutira sur une performance publique dans le cadre du Festival Carthage Dance le samedi 30 juin.

La Cie Massala, Fouad Boussouf donne une matière chorégraphique en lien avec le travail de recherche du chorégraphe depuis plusieurs années, notamment sur les états de corps. Travail au sol , relation à l'autre et technique hip-hop transposée à la danse contemporaine .

La Cie Chatha, Aïcha M'barek & Hafiz Dhaou, nous proposent une immersion dans l'univers de Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou entre danse en apnée, pulsations musicales, gestuelles révoltées, état de corps rebelle, douceurs et discours, autant de pistes qui font sens avec le travail du tandem, en groupe ou en duo, voire en solo la forme n'est que prétexte à s'émouvoir et se comprendre. Un travail convoquant le réel pour raconter des histoires du monde.

Quant aux 2 résidences, elles seront assurées par Joséphine Tilloy «Rosalie» qui propose un atelier en trois temps articulés sous trois thématiques : «Temps», «Les danses d'hier à aujourd'hui» et « la manière dont les mouvements s'ajoutent sur un temps donné au sein d'un groupe dans l'espace de représentation». La seconde est assurée par Mathieu Nieto autour du thème « Community performance et participation performance».

Toutes les matinées sont consacrées à des tables rondes/conférences-débats autour de plusieurs thématiques qui touchent le corps, la danse et les formes de domination. Ces matinées sont aussi consacrées à des showcases afin de privilégier les rencontres entre artistes et professionnels.