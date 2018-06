Afrique de l'Ouest: Economie solidaire - Le Sénégal, premier dans l'Uemoa

Mahammed Boun Abdallah Dionne a indiqué que le Sénégal a « une expérience très forte » en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire.

« Notre pays est, aujourd'hui, le numéro un dans l'espace de l'Uemoa en ce qui concerne le système financier décentralisé en termes de portefeuilles et d'atteinte de cibles », s'est félicité le Premier ministre du Sénégal. Mieux, a-t-il rappelé, « l'économie sociale et solidaire (Ess) est bien présente dans notre vécu historique.

La culture de solidarité économique fait partie de nos traditions et se manifeste à travers des pratiques appelées tontines ». Les organisations coopératives et mutualistes ont, selon lui, constitué, dès l'indépendance, des organisations socioéconomiques pour le développement de l'agriculture, de l'artisanat et même aujourd'hui de l'habitat.

A cela s'ajoutent de multiples activités génératrices de revenus mises en œuvre et formalisées par des structures de l'économie sociale de notre pays comme les associations, les coopératives, les mutuelles et les très petites entreprises, dit-il.

Pour le Premier ministre, cette conférence de Dakar représente une opportunité pour l'affirmation du leadership du Sénégal en économie sociale et solidaire en Afrique de l'Ouest.

A terme, a-t-il assuré, le gouvernement devrait disposer d'un maximum d'atouts pour traduire en acte la vision du chef de l'Etat déclinée dans l'axe 2 du Plan Sénégal émergent (Pse) à savoir « la modernisation graduelle de l'économie sociale, facteur d'inclusion et d'emplois ».

Le processus d'élaboration de la lettre de politique de développement du secteur déjà lancé

L'économie sociale et solidaire, dans sa forme institutionnalisée et structurée, est nouvelle dans notre pays, a fait observer le Premier ministre. C'est pourquoi, explique M. Dionne, le président Macky Sall a décidé, en 2017, la création d'un ministère dédiée à l'économie sociale et solidaire.

Selon lui, la feuille de route pour ce département ministériel s'articule autour de l'élaboration d'une lettre de politique de développement du secteur dont le processus est déjà lancé, mais aussi de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire tenant compte du contexte sous régional.

Cette conférence constitue, à ses yeux, « une réelle opportunité pour le Sénégal car les conclusions du rapport final seront capitalisées pour servir d'intrants à la production de ces documents ».