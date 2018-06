Afrique: Mondial 2018 / Sénégal - Kalidou Koulibaly ne vise que la victoire face au Japon

Le Sénégal affronte le Japon dimanche prochain dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Après les premiers matchs du groupe H dans ce Mondial 2018, le Japon et le Sénégal prennent conjointement la tête du classement avec des victoires respectives sur la Colombie et la Pologne.

Pour sa deuxième participation à une Coupe du Monde, le Sénégal a de grandes ambitions. Tombés dans une poule plus qu'abordable, les hommes d'Aliou Cissé espèrent réaliser le même exploit qu'en 2002. En effet, les Lions de la Teranga avaient réussi à se hisser jusqu'en quart de finale de la compétition internationale. Les coéquipiers de Sadio Mané ne se sont pas ratés pour leur grand retour. Opposé à la Pologne, le Sénégal a pu obtenir trois points précieux dans la course à la qualification (2-1). Pourtant loin d'être favorite, le pays de la Taranga a réussi à prendre le meilleur sur les coéquipiers de Robert Lewandowski. Pour leur seconde rencontre, les joueurs sénégalais affronteront le Japon.

Dans un entretien avec Le Quotidien, Kalidou Koulibaly prévient : «Il ne faut pas trop se monter la tête. On a fait un bon match (victoire contre la Pologne, 2-1, mardi), mais il reste deux gros matches à jouer pour se qualifier et on va tout faire pour y arriver. Maintenant, on va se concentrer sur le prochain match contre le Japon. Et on va tout faire pour le gagner, assure le défenseur de Naples. Le prochain match, contre le Japon, sera très difficile. On a vu qu'ils ont gagné contre la Colombie.»

Cependant, le défenseur central des Lions signale que la victoire contre la Pologne vaut son pensant d'or. «On a montré qu'on pouvait être un grand d'Afrique», se félicite-t-il. Avant d'ajouter : «On essaie d'écrire notre histoire. On sait qu'au Sénégal, on pense beaucoup à la Génération 2002. Maintenant, il y a une Génération 2018. On l'a montré.»

Le Sénégal emmené par leur buteur Sadio Mané espèrent faire aussi bien que lors de leur première et unique participation à la Coupe du monde, en 2002, lorsqu'ils avaient atteint les quarts de finale. Pour cela, il faudra faire un bon résultat face au Japon.