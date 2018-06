Sénégal: Combattants de la guerre du Golfe - Les «jambaar» réclament le paiement de leurs indemnités

Informer l'opinion publique sur l'état du dossier des victimes de la guerre du Golfe en vue de dérouler un plan d'actions. C'est ce que l'on retient de la conférence de presse de restitution organisée, hier, par les avocats du collectif des « jambaar » disparus au Golfe, en partenariat avec l'Ong Jamra.

« 27 ans de dilatoire et de misère. Les « jambaar » du Golfe privés de leurs indemnités, leurs veuves et orphelins interpellent le Président Macky Sall. »

C'est à travers ces mots que le Collectif des victimes du Golfe a retracé le calvaire des ayant-droits. C'était lors d'une conférence de presse de restitution des avocats constitués par ledit collectif, en partenariat avec l'Ong Jamra dont la médiation a été sollicitée par les « jambaar » eux-mêmes. Selon le secrétaire général adjoint du collectif, le soldat Elhadji Abdoulaye Diouf, toutes les voies de recours ont été épuisées.

« Ce n'est pas normal que nous continuons de courir derrière notre argent, pendant que nos camarades d'autres pays ont déjà reçu leur indemnités », a-t-il déploré. Il a précisé que les soldats de ces pays ont reçu, chacun, la somme de 101 millions de FCfa. Pour le Sénégal, a-t-il souligné, 85 milliards de FCfa ont été mis à la disposition de son contingent dont les éléments n'en ont pas bénéficié.

« Le Président Macky Sall doit, comme en France, aider à retrouver les dossiers des rescapés de la guerre du Golfe. Au nom de la continuité de l'Etat, nous lui demandons de verser cet argent aux ayant-droits », a déclaré le vice-président de Jamra, Mame Makhtar Guèye. « Comment expliquer le fait que des soldats, ayant participé à une même guerre, perçoivent des millions et que ceux du Sénégal reçoivent un million quarante deux mille FCfa.

Cette disparité ne se justifie pas », a estimé M. Guèye. Commis par le collectif des victimes et l'Ong Jamra, Me Abdoulaye Tine a donné des informations qui accablent l'Etat du Sénégal, avant de détailler la série de démarches entreprises par le collectif auprès du ministre des Forces armées, du secrétaire général du gouvernement, du directeur de cabinet du président de la République et du khalife général des Mourides, pour solliciter leur implication dans le traitement du dossier.

« Toutes ces démarches ont été initiées par le vice-président de l'Ong Jamra, Mame Makhtar Guèye. J'ai moi-même fait des recherches documentées au Sénégal et à l'étranger. D'où l'intérêt de cette conférence de presse de restitution pour non seulement réclamer l'indemnité des victimes, mais surtout la déclassification du versement des indemnités des « iambaar », a indiqué Me Tine.

L'avocat a fait savoir que si dans trente jours, l'Etat ne s'exécute pas, le collectif va entamer une phase judiciaire. Abondant dans le même sens, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Me Assane Dioma Ndiaye, a confirmé que de fortes sommes ont été versées à l'Etat du Sénégal pour le compte des « jambaar » qui ont fait la guerre du Golfe.