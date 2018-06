Tunisie: Ligue 1-OM - Aymen Abdennour évoque son avenir

L'Olympique de Marseille cherche un défenseur central à associer à Adil Rami (32 ans) sur ce mercato estival. Mais avant de recruter, les Phocéens vont devoir gérer les situations des indésirables Doria, Tomas Hubocan ou encore Aymen Abdennour. Le Tunisien dispose d'ailleurs d'une offre en Liga.

Prêté deux saisons par le FC Valence, Aymen Abdennour n'a été que l'ombre de lui-même ces derniers mois. Rudi Garcia a parfois préféré, au cours de la saison dernière, redescendre Luiz Gustavo - si précieux au milieu de terrain - en défense centrale, plutôt que de titulariser l'Aigle de Carthage. L'international tunisien, devenu un indésirable aux yeux de Rudi Garcia, pourrait finalement quitter l'Olympique de Marseille dès ce mercato estival. Pour autant, le Tunisien ne semble pas vouloir baisser les bras, malgré des rumeurs de départ avant le terme de son prêt. Dans un long entretien dans les colonnes de L'Équipe ce jeudi, Aymen Abdennour affiche son souhait de s'imposer sous les couleurs phocéennes.

« Est-ce envisageable de me voir quitter le club avant la fin de mon prêt ? Je veux continuer et prouver mes qualités. Cette saison, ça n'a pas été possible. Je me suis blessé à une cuisse à mon arrivée, je suis resté plus d'un mois à l'infirmerie et, quand je suis revenu, un onze était en place. J'étais très heureux pour l'équipe, moins pour moi, forcément. Là, contrairement à l'an dernier, je vais pouvoir faire toute la préparation avec l'OM (il était arrivé le 29 août). J'ai beaucoup de choses à montrer, je vais tout faire pour gagner ma place. Et si le club me fait savoir qu'il ne compte pas sur moi ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'en est pas là, je suis focus sur l'OM. Le coach sait que je suis compétiteur et professionnel. Je suis persuadé que je peux m'imposer ici », confesse Aymen Abdennour.