Afrique: Tunisie - Mouez Hassen forfait, son sélectionneur lui rend hommage

Et mine de rien, rebelote. Comme au cours du mois de l'abstinence, nos cafés jouent aujourd'hui à guichets… Plus »

La Tunisie va poursuivre sa Coupe du monde avec Aymen Mathlouti et Farouk Ben Mustapha qui a remplacé Hassen contre les Three Lions (2-1).

Le lendemain, le diagnostic est implacable. Victime d'une luxation de l'épaule et out pour 3 semaines, Hassen est forfait pour le reste de la compétition. Son sélectionneur Nabil Maaloul lui rend hommage: « Merci pour tout ce que tu as apporté à l'équipe nationale , merci pour ton sérieux et ton professionnalisme , merci pour tout. Bon rétablissement Moez et à très bientôt inchallah« .

