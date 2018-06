Sénégal: CM 2018 - Salif Sané, au nom de la fratrie

Lamine Sané, ancien capitaine des Lions, a perdu du terrain au gré des changements de club et des blessures. L'éclosion du frère cadet appelé à jouer la Coupe du monde et le Graal, en compétition de clubs, avec la Ligue des champions, aurait favorisé son éloignement de la sélection nationale.

Comment peut-on oublier cet aîné qui a balisé la voie ? Arrivé en équipe nationale, au poste d'arrière droit d'abord, comme défenseur central ensuite, Lamine Sané a longtemps arboré le numéro 6, avec lequel il a joué les CAN 2012 et 2015.

A 27 ans, le milieu de terrain jouant de plus en plus comme défenseur central, pensionnaire de clubs de seconde zone, à savoir la réserve bordelaise, Nancy (France) et Hanovre (Allemagne), a réussi de belle manière son examen de passage face à l'un des meilleurs attaquants du monde, le Polonais Robert Lewandowksi.

