Burkina Faso: Fruits et legumes - Comment éliminer les pesticides de la peau

analyse

Pour bénéficier des bienfaits de certains fruits et légumes, il est recommandé de les consommer avec leur peau. Cependant, consommer les fruits et légumes avec leur peau, n'est malheureusement pas sans danger car des résultats d'analyses et d'études ont démontré qu'il y avait une présence importante de pesticides toxiques sur celle-ci.

Les fruits et légumes les plus touchés sont : les aubergines, les carottes, la laitue (communément appelée salade), les choux, le concombre, les épinards, la tomate, la fraise, le chou-fleur, la pêche, les petits pois, le poivre, la pomme, la pomme de terre, les courgettes, le raisin, le haricot vert, ... En gros, tout ce qui se retrouve pratiquement tous les jours dans nos assiettes.

Qu'est-ce que les pesticides ?

Le mot «pesticide» est un terme général utilisé pour décrire une substance (ou mélange) qui détruit un organisme nuisible ou prévient ou réduit les dommages qu'un organisme nuisible peut causer.

Les organismes nuisibles peuvent être des insectes, des rongeurs (souris, rats, ... ) ou d'autres animaux, des plantes indésirables (mauvaises herbes), des champignons, des bactéries ou des virus.les pesticides peuvent également inclure toute substance utilisée pour modifier la croissance d'une plante (contrôleur), provoquer la chute prématurée des feuilles d'un végétal (défoliant) ou agir comme desséchant (déshydratant).

Les pesticides sont habituellement des produits chimiques, mais ils peuvent également être fabriqués à partir de matières naturelles telles que des animaux, des plantes ou des bactéries.Pour protéger les produits agricoles contre ces ravageurs, des pesticides sont souvent utilisés dans les champs, les jardins, les magasins d'entreposage et même pendant le transport des produits agricoles.

Des fruits et légumes, une fois traités avec des pesticides, ne doivent pas être consommés avant un temps d'au moins une semaine à compter de la date de traitement. C'est le temps nécessaire pour l'élimination naturelle des traces de pesticides persistants sur les produits (fruits et légumes) traités.

Ce temps, aussi appelé délai d'attente, varie en fonction du pesticide utilisé. Il est mentionné sur l'emballage du pesticide utilisé.Malheureusement, les opérateurs, pour diverses raisons (ignorance, impatience, ... ) mettent très souvent la vie des consommateurs en danger, en mettant sur le marché des fruits et légumes traités sans même attendre le délai indiqué sur l'emballage du pesticide.

Les pesticides sont-ils nocifs pour l'homme ?

Oui. Parce que les pesticides sont produits pour «détruire», ils peuvent également être nocifs pour les humains qui consomment des produits traités et dont les traces persistent sur la peau. Les pesticides sont aussi nocifs pour leurs utilisateurs, s'ils ne sont pas utilisés et entreposés conformément aux prescriptions du fabricant.

C'est la raison pour laquelle on n'insistera jamais assez sur l'importance de lire l'étiquette et de suivre soigneusement les instructions d'utilisation, de manutention, d'entreposage, ... du fabricant.Le lavage à l'eau des fruits et légumes traités par des pesticides ne suffit pas pour les éliminer de leur peau.

Que faire pour pouvoir manger certains fruits et légumes avec leur peau ?

Avant toute opération pour vous débarrasser, au moins en partie, des pesticides présents sur la surface des fruits et légumes, nettoyez les toujours avec de l'eau tiède et un savon sans additif (parfum, colorant, enzymes, ... ) de préférence, pour obtenir de meilleurs résultats.Certains fruits et légumes à chair ferme (pommes de terre, pêches, carottes, pommes..) peuvent se nettoyer à l'aide d'une brosse douce, par des frictions douces, de manière à éliminer l'intégralité des résidus et des saletés.

On pourrait aussi ajouter à l'eau de lavage, du bicarbonate de soude (une cuillère à soupe par litre) ou du vinaigre blanc (une partie de vinaigre et deux parties d'eau).

Cela pourrait aussi permettre l'élimination / la réduction de toute trace éventuelle de cire et des micro-organismes présents sur la surface des produits.Dans tous les cas, à la fin de chaque opération, bien rincer les fruits et légumes à l'eau potable et ne pas laissez tremper longtemps (une ou deux minutes au plus) les produits.

Epluchage des fruits et légumes.

Il consiste à enlever la peau des fruits et légumes préalablement bien lavés. Cette méthode a comme inconvénient, l'élimination d'une bonne partie de certains éléments essentiels qui pourraient se trouver dans la peau de ces fruits et légumes.Malgré cette insuffisance, cette méthode est plus saine que de manger cette partie des fruits et légumes qui pourrait contenir de nombreux résidus de pesticides.