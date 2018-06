Afrique: Kodjo, 1er Togolais honoré !

Et, la principale caractéristique des « PRIX MED » réside dans le fait qu'ils sont décernés concomitamment à trois lauréats : l'un en provenance d'un pays de la rive nord de la Méditerranée, l'autre en provenance de la rive sud, et le troisième provenant d'un pays du reste du monde.

Les personnalités habituellement nominées et distinguées dans le cadre du « Programme MED 21 » le sont pour leur contribution significative au renforcement de la coopération méditerranéenne dans divers domaines variés tels que les sciences humaines, les sciences exactes, l'économie, la littérature, le journalisme, la musique, etc.

Le « Programme MED 21 » lancé en 2010 à Rome (Italie), se veut un réseau regroupant 12 PRIX/DISTINCTIONS destinés à promouvoir l'excellence et la coopération en Méditerranée d'une part, et entre la Méditerranée et le reste du monde d'autre part.

Le Programme MED 21 a décerné hier mercredi 20 Juin à Tunis (Tunisie), le « Prix Jugurtha 2018 » à trois personnalités dont le Togolais et ancien Secrétaire général de l'OUA (devenue Union Africaine), Edem Kodjovi Kodjo. A deux personnalités du nord et du sud, ainsi qu'à une haute personnalité africaine ce 20 juin 2018 à Tunis (Tunisie).

