Burkina Faso: Augustin Blaise Hien - « Les autres n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, ce n'est pas notre problème ... »

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

L'essentiel c'est de chercher l'équité, a-t-il souligné. Et la recherche de cette équité, poursuit-il, c'est de discuter avec le gouvernement pour le bien-être des travailleurs. Concernant l'appréciation que fait l'Unité d'action syndicale (UAS) des décisions du gouvernement par rapport au fonds commun, le SG Guy Olivier Ouédraogo a indiqué que sur la question, les Forces vives ont tranché et ils n'ont aucune appréciation particulière à faire.

Tout compte fait, cela ne veut pas dire que nous n'allons plus travailler ensemble ; au contraire, nous sommes toujours des camarades de lutte et nous le resterons, malgré les divergences de points de vue qu'il peut y avoir ».

Et le SG de l'Organisation nationale des syndicats libres (ONSL), Paul Kaboré, de poursuivre : « dans l'unité d'action syndicale, chaque syndicat est libre et autonome. Cela ne nous a pas surpris de ne pas les voir à nos côtés à la conférence nationale, du fait que ce n'est pas leur première fois de ne pas s'aligner sur la même longueur d'onde avec les autres syndicats.

Nous avons la conviction qu'en participant à la conférence avec les Forces vives de la Nation, nous apportons un plus dans l'équité et la justice du Burkina. Les autres n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, ce n'est pas notre problème, car nous restons un mouvement syndical aux côtés des sans voix et de ceux qui ont besoin de nous pour améliorer leurs conditions de vie ».

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.