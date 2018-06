Togo: Les morts de Nlessi seront délogés

Toutefois, indique le document en question, « passé ce délai, les tombes non identifiées seront considérées comme des inconnus et seront ré-inhumés dans la fosse commune qui sera prévue à cet effet ».

Pour que cette opération de déplacement des restes des morts enterrés dans ce cimetière, respectent les normes en la matière, et afin de se mettre dans les bonnes dispositions, avant le démarrage imminent des travaux de cette route « probablement vers la fin du mois de Juillet 2018 », le Roi des Mina « invite toutes les familles d'Aného, de Lomé et d'ailleurs qui ont enterré des parents dans le cimetière familial de Nlessi Aného de bien vouloir passer auprès du Chef du quartier M. BRUCE Madjri Gilbert au plus tard le 30 juin 2018 pour l'identification de leur tombe ».

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.