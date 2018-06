Cote d'Ivoire: Détention préventive prolongée - 251 cas identifiés dans 5 prisons du pays

La cellule interministérielle de crise a rencontré les services techniques de protection sociale et les… Plus »

Signalons que les 5 autres villes concernées par le projet sont : Bouaké, Daloa, Sassandra, Soubré et Toumodi. Ce projet bénéficie à la fois du financement de l'Union européenne (Ue), de la Fondation Open society initiative for west Africa (Osiwa), de l'Agence française de développement (Afd) et du Comité catholique contre la faim et pour le développement (Cccfd).

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture section Côte d'Ivoire (Acat-Ci) a identifié dans la période allant de décembre 2016 à mai 2018, 251 cas de détentions préventives prolongées dans cinq (5) prisons de Côte d'Ivoire. A savoir, les Maisons d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), d'Abengourou, d'Adzopé, d'Agboville et de Grand-Bassam.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.