Cote d'Ivoire: Prix Ascad 2018 - Neuf (9) millions attendent les lauréats

Précisons qu'à la différence de la bourse de l'Ascad qui stimule les jeunes apprenants-chercheurs, le prix lui, rend hommage et vise à reconnaitre le travail et en saluer le bilan d'une personne ou d'une structure.

Les personnes physiques ou morales intéressées devront exercer dans les secteurs économiques. Le thème retenu en effet est : « Contribution à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire ». A l'issue de l'examen de leurs dossiers, un grand prix d'une valeur de 5 millions et deux autres prix d'encouragement de 2,5 millions et 1,5 million seront décernés.

Les professeurs Tio-Touré Bakary et Biémi Jean respectivement président et secrétaire de la commission d'attribution du prix de l'Ascad ont invité hier, et ce jusqu'au 31 aout, les candidats au prix Ascad 2018 à déposer leurs dossiers en quatre exemplaires.

