Ile Maurice: Débats budgétaires - Chômage, croissance et exportation à la loupe

Quant au député de Triolet-Pamplemousses, Sharvanand Ramkaun, il a insisté sur le fait que le Budget 2018-2019 répond aux préoccupations de la population et apporte des solutions concrètes aux difficultés auxquelles sont confrontés les principaux secteurs économiques. Il a mis l'accent sur les mesures annoncées pour soulager les entrepreneurs engagés dans le secteur de l'exportation. Dans la foulée, il a rappelé les investissements massifs injectés pour moderniser le réseau routier et développer les infrastructures publiques.

Parlant brièvement sur l'autre axe de son ministère que sont les sports, le ministre s'est réjoui de la performance des athlètes mauriciens aux différentes compétitions internationales et affirme que contrairement aux critiques du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, le sport mauricien n'est pas malade. Et d'annoncer que la mascotte des Jeux des îles 2019, qui a bénéficié d'une enveloppe de Rs 495 millions pour son organisation, sera lancée officiellement le 29 juillet alors que le compte à rebours de ces jeux sera déclenché le 19 du même mois.

La séance parlementaire du mercredi 20 juin a été clôturée par les interventions de Stéphane Toussaint, Danielle Selvon et Sharvanand Ramkaun sur les débats budgétaires. Si le ministre de la Jeunesse et des sports s'est appesanti sur le chômage chez les jeunes, la députée mauve s'est, elle, attardée sur la croissance économique. Le député du MSM a, pour sa part, évoqué le secteur de l'exportation.

