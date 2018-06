Congo-Brazzaville: Livres - Voltaire Brice Etou-Obami dédicace ses deux derniers ouvrages

Paru aux éditions Les Decitre, "Recueil des textes" et "Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel syscohada révisé" ont été présentés par leur auteur, le 18 juin à Brazzaville.

Après « Comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice, cas d'un contrat de partage de production (CPP) », Voltaire Brice Etou Obami vient de publier Recueil des textes, et Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel syscohada révisé.

Le premier ouvrage, "Recueil des textes", démêle et décrit à travers ses 349 pages, les règles du droit fiscal, du droit social, du droit des sociétés, du droit commercial, du droit du travail, du droit douanier et du droit des sûretés. Il se veut un document pratique. Sa forme de recueil le rend aisément consultable. La sélection des thèmes traités est un reflet aussi exact que possible des réponses aux questions généralement posées dans un environnement professionnel, voire pratique.

Ce livre est le fruit des compétences et du savoir-faire des équipes du cabinet Exco-Cacoges. D'après son auteur, il est vrai que l'homme n'est pas omniprésent mais les professionnels de Exco-Cacoges s'évertuent à réaliser des travaux de qualité pour apporter de la valeur ajoutée aux clients.

En effet, la compétence technique ne suffit plus à conquérir et fidéliser la clientèle et Exco se veut le précurseur d'une nouvelle façon d'aborder l'expertise comptable, écrit l'auteur.

Quant au second ouvrage, "Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel syscohada révisé", il compte 127 pages et est subdivisé en six chapitres, à savoir: Définition de la consolidation ; Définition de la combinaison ; Processus de consolidation ; Processus de la combinaison ; Audit de la consolidation ; cas pratiques. Ce livre constitue une étude complète des questions qui se posent à l'occasion des opérations de consolidation en référentiel comptable Ohada révisé et aux normes IFRS.

Œuvre d'un spécialiste reconnu, cet ouvrage s'adresse aux étudiants, praticiens, professionnels et à tous ceux qui veulent disposer d'une solide étude sur la consolidation et la combinaison. Il est donc l'outil indispensable pour appréhender au mieux cette matière d'une grande richesse.

L'auteur fait partager son expérience des audits des comptes consolidés, notamment en France et à la Société nationale des pétroles du Congo (Snpc). Lors de la présentation de ces deux ouvrages, il a expliqué: « C'est dans cet effort du métier de l'écrit (...) que nous nous efforçons, tous les jours, à assurer cette pérennisation comme le dit l'acte d'uniforme Ohada à son article 16 : "Pour maintenir l'information et sa continuité dans le temps, la documentation a toujours été nécessaire". C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est nécessaire d'assurer ce transfert progressif du savoir en publiant ces livres et en mettant ce que nous avons, notamment la synthèse de nos connaissances à la disposition du public congolais, des techniciens, des praticiens, des jeunes étudiants, cadres congolais qui évoluent dans différents secteurs ».

Notons que le cabinet d'audit Cacoges s'apprête à fêter ses dix ans d'existence. Il est né de la volonté des praticiens congolais et d'experts de renommée internationale qui ont voulu bien mettre à la disposition des Congolais une expertise de renommée fondée dans une approche très pragmatique, une approche de métiers. Depuis une année, il est membre d'un réseau international qui est sixième dans le monde, appelé Esco pour la partie francophone et Creston pour la partie anglophone.

A 46 ans, Voltaire Brice Etou-Obami, expert-comptable, agréé Cémac EC 389, commissaire aux comptes et associé, est responsable du cabinet Exco-Cacoges (Congo). Il est également certifié IFRS associé-gérant Team Leader Tatca et Team leader audit des coûts pétroliers, spécialiste en consolidation des entités.

Ses deux derniers livres, publiés partout dans le monde, sont vendus à 60 000 FCFA pour le "Recueil des textes" est à 25 000 FCFA pour "Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel syscohada révisé".