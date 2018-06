Congo-Kinshasa: Journée du 30 juin - L'indépendance du Congo sera fêtée aussi dans la capitale belge

La célébration du cinquante-huitième anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo (RDC) à sa souveraineté va donner lieu, le dernier samedi de ce mois, à Bruxelles, à une soirée dénommée "Gala lipanda", couplée avec l'inauguration de la place Lumumba.

Le "Gala Lipanda", comme l'indique son nom et l'on s'en doute bien, est un événement lié à la célébration de l'indépendance de la RDC. Mais pour sa première édition, l'association à but non lucratif (Asbl) "Change" donne un double sens à la réception qui sera organisée le 30 juin à 19h 00, dans la salle du Claridge, à Bruxelles. En effet, à cette même soirée de prestige pour laquelle elle prévoit de rassembler « de nombreuses personnalités ainsi que des personnes d'horizons et de générations différents », elle veut aussi faire un point d'honneur à l'inauguration de la place Lumumba, dans la même ville.

Par ailleurs, la célébration spéciale de ce jour spécial pour la RDC n'entend pas restreindre la manifestation à la seule communauté congolaise. Le "Gala Lipanda" a en vue plutôt de faire voyager ses invités, « l'espace d'une soirée dans l'univers afropéen ». Ainsi, quoique le menu trois services soit aux saveurs congolaises, il est également prévu diverses animations qui mettront en exergue la culture africaine en général. Ce sera notamment le cas avec les prestations scéniques et musicales d'étoiles montantes et confirmées de la scène belge et internationale. D'ailleurs, l'humoriste Kody, originaire de la RDC, et Maître Gims ont tous deux dit leur soutien à l'événement dans deux vidéos postées sur la page Facebook de l'ASBL "Change". Cette dernière précise au passage que « plein d'autres surprises » attendent ceux qui auront choisi de participer à la soirée. Du reste, elle appelle à une large participation des différentes communautés africaines car les fonds récoltés au "Gala Lipanda" seront à leur profit et pas seulement à celui des Congolais. Tous les Africains y trouveront leur compte à la fin dès lors qu'ils « serviront à financer deux projets de l'association : la mise en place d'un centre multiculturel et d'outils pédagogiques qui auront pour but de revaloriser la culture africaine à travers l'enseignement et la transmission de savoirs ».

Soirée de partage

Même si l'événement est organisé autour d'un thème relatif à l'histoire spécifique à la Belgique et la RDC, il n'en reste pas moins qu'il envisage par la même occasion établir des ponts entre les différentes communautés peuplant la Belgique. La manifestation devrait également servir à « les conscientiser sur leur histoire et leur héritage culturel commun ». Le "Gala Lipanda" est pour ainsi dire « avant tout une soirée où le partage et le devoir de mémoire seront les maîtres mots ». Et donc, les invités doivent se passer le mot : « Parez-vous de vos tenues les plus élégantes avec une touche ethnique afin d'être immergé, l'espace d'une soirée, dans l'univers afropéen ». L'événement est organisé à l'intention des Congolais de la Belgique et des amis du Congo dans la perspective que « les futures relations des peuples seront établies par les nouvelles générations ».