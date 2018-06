Gabon: Libreville abrite un salon international de la filière bois

Pour ce faire, le chargé de communication à l'agence des parcs nationaux du Gabon, Christian Mbina, a appelé à « renforcer la surveillance et les sanctions » pour lutter contre la corruption et les trafics illégaux qui persistent. « Progressivement, il existe une prise de conscience sur la gestion durable des forêts, même du côté des Asiatiques », a-t-il assuré.

Les autorités gabonaises misent, entre autres, sur le bois pour le développement de leur pays qui est recouvert à environ 85% de forêts. Une soixantaine d'essences est exportée vers l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Les demandes à l'export sont en augmentation et les acteurs asiatiques de plus en plus nombreux, selon les économistes. Quant au marché local, il absorbe 5 à 10% de la production. « Aujourd'hui, notre principal problème reste l'état des routes ; cela représente un tiers du coût du m3 à l'arrivée », a estimé Olivier Kergall, directeur général de Rougier Gabon, société présente dans le pays depuis 1953.

