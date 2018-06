Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo souhaite un réajustement de l'aide de la Banque mondiale

Le gouvernement congolais veut convaincre son partenaire, afin que le financement disponible soit davantage orienté vers la santé, la formation, l'appui aux couches sociales vulnérables...

Une délégation de la Banque mondiale (BM), conduite par son directeur des opérations pour les deux Congo et la République Centrafricaine, Jean-Christophe Carret, séjourne à Brazzaville où elle a échangé, le 20 juin, avec les ministres en charge des secteurs concernés sur la nouvelle approche coopérative.

« Nous comptons sur l'appui budgétaire de la BM, mais nous souhaitons un nouveau traitement de celui-ci pour l'élargir au secteur social », a indiqué la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, au sortir de la réunion élargie gouvernement-BM.

D'abord, les deux parties entendent assurer l'équilibre entre les investissements dans le capital productif (les routes, aéroports, ports, usines, hydroélectriques) et les dépenses dans le social. Ces dernières sont d'autant plus importantes, puisqu'elles garantissent une protection sociale et une population productive.

Elles ont, ensuite, estimé nécessaire de revoir le contenu de leur coopération financière pour proposer des projets axés sur la formation. Enfin, les deux partenaires s'engagent à travailler ensemble pour arriver à une approche convergente afin d'appuyer la population se trouvant dans les départements moins développés, à savoir la Likouala, la Lékoumou et la Cuvette ouest.

Le gouvernement peut faire plus, estime Jean-Christophe Carret, avant de saluer la démarche ayant abouti à cette approche coopérative entre le gouvernement et l'institution de Bretton Woods. « On a discuté avec la ministre du Plan et ses collègues pour qu'ils en fassent un peu plus pour les départements qui sont un peu en arrière, de manière à ce qu'ils recollent au peloton », a martelé l'émissaire de la BM.