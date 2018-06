Afrique: Stimuler les investissements dans les infrastructures

Les débats porteront également sur la maximisation du financement du développement, la gestion et la consultation des parties prenantes, l'impact climatique sur les infrastructures et les défis financiers liés à l'acquisition d'infrastructures.

Les participants aborderont plusieurs questions, notamment les problèmes de gouvernance et les obstacles qui entravent la réussite des investissements dans les infrastructures et les capacités clés sur lesquelles les gouvernements doivent se concentrer.

La table ronde comprend une session politique de haut niveau, des sessions plénières sur des sujets d'actualité, des thématiquyes en petits groupes présentant des études de cas de projets réussis et reproductibles, et plusieurs sessions consacrées à des outils concrets pour construire à l'avenir des infrastructures adaptées sur le continent africain.

L'événement vise à stimuler les investissements dans les infrastructures en comblant les lacunes en matière de gouvernance et en présentant des outils pour une meilleure évaluation des projets, la transparence, l'analyse fiscale et le renforcement des capacités.

Abidjan accueille pendant deux jours des représentants des gouvernements africains, des banques multilatérales de développement, du secteur privé et de la société civile pour la table ronde régionale sur la gouvernance et les outils dans le domaine des infrastructures.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.