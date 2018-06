Angola: Le secteur privé est le moteur du développement du pays

Saurimo — Le secteur privé est le moteur du développement économique et social du pays, en particulier des provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico, a déclaré jeudi à Saurimo, le ministre du Commerce Van-Dunem Joffre Júnior.

Le gouvernant, qui parlait lors de l'ouverture de l'atelier régional sur «L'adhésion de l'Angola à la zone de libre-échange continentale», a rappelé que l'Exécutif créait des conditions favorables à l'investissement privé.

Il a dit qu'il était en consultation avec le secteur privé et les hommes d'affaires pour contribuer à la concrétisation de l'objectif de l'Exécutif, afin que les décisions et mesures puissent être inclusives et répondent aux attentes générées", a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'avec la politique de réintégration régionale, le pays créera un marché de plus de millions de personnes.

Il a ajouté que l'intégration se fera progressivement et intelligemment et rendra le pays plus attractif pour les investissements étrangers.

"Ensemble, nous pouvons travailler pour que la région Est puisse s'améliorer, fondamentalement en ce qui concerne la production et la diversification de l'économie, améliorant l'agriculture, afin qu'elle cesse celle de subsistance ", a-t-il affirmé.

Il a souligné que l'objectif de l'événement est d'expliquer les progrès dans les négociations de l'Angola à la Zone de libre-échange continentale", d'informer sur les opportunités que la création de la même apportera au pays, pour les entrepreneurs et les citoyens.

A son tour, le gouverneur de la province de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo, a dit que l'atelier régional sur «L'adhésion de l'Angola à la zone de libre-échange continentale» est un outil pour les agents qui interagiront sur ce marché.

Pour que le pays bénéficie de cette adhésion, le gouvernement doit adopter des mesures qui relancent des changements dans la structure productive, en mettant l'accent sur le secteur agricole et l'industrie manufacturière, afin de créer un marché pour les biens et services.