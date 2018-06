Angola: L'utilisation des TICS est un moyen important d'améliorer la santé, selon la ministre

Luanda — L'utilisation des technologies de l'information (TIC) en santé est un véhicule clé qui peut grandement améliorer les soins de santé, à condition qu'elles soient utilisées de façon responsable, a défendu jeudi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sylvia Lutucuta.

«Les TIC fonctionnent dans le pays depuis 2007 et, par exemple, la télémédecine est un outil avec lequel il a été possible de diagnostiquer environ 1.800 cas d'enfants atteints de maladies cardiaques et opérés avec succès», a affirmé la ministre de la Santé.

La responsable, qui intervenait lors d'une rencontre de travail avec le ministre rwandais de l'Information et de la Communication, Jean De Dieu, pour le partage des expériences, a dit que son secteur a dans le Plan national de développement 2018-2022 l'amélioration de l'utilisation de la technologie d'information en santé.

«Nous élargissons le signe de la télémédecine et travaillons en toute transparence avec les ministères des Technologies de l'Information et à court terme, nous aurons 50 emplacements avec cet outil, » a-t-elle souligné.

La gouvernante a aussi signalé que l'utilisation des TIC permettra de réduire les coûts et se rapprocher des zones les plus reculées, où les techniciens avec moins d'expérience qui travaillent dans ces domaines auront l'occasion d'interagir avec les centres de référence et de faire des enquêtes sur les cas cliniques et des examens.

La technologie, a-t-elle expliqué, est également importante pour la logistique des médicaments, qui est un défi majeur pour le secteur, c'est pourquoi on travaille avec le ministère des Technologies de l'Information pour acquérir plus de connaissances.

La gouvernante a reconnu le développement en termes technologiques du Rwanda, où sont effectués des rappels pour les consultations, le suivi de grossesses, la vaccination et des messages d'urgence.

En Angola, la population est à la hausse, en ce qui concerne l'utilisation des téléphones, mais elle doit apprendre à mieux utiliser cet outil pour le bénéfice de la santé.

À son tour, le ministre du Rwanda Jean De Dieu a souligné que son pays utilise la technologie pour améliorer les services de santé et espère que l'échange d'expériences aide l'Angola à améliorer le système de santé.

Il a fait savoir que l'utilisation des technologies contribue à recueillir des informations, contrôler des maladies, améliorer les services et l'accès aux soins de santé, ainsi qu'à surveiller les différents indicateurs qui doivent être contrôlés par le secteur. «Nous montrons quelles stratégies et méthodes utilisées dans notre pays avec l'utilisation des technologies pour améliorer la santé», a-t-il conclu.