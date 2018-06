Angola: Le roi Mohamed VI du Maroc veut renforcer la coopération avec le pays

Sur la question du Sahara occidental, le ministre angolais a expliqué que les questions ont été abordées au plus haut niveau, sans tabou, toujours dans l'esprit de trouver des solutions qui puissent répondre aux intérêts des peuples et du continent.

Manuel Augusto a ajouté que le Maroc est très avancé dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, l'exploitation minière et accumule de l'expérience dans le secteur industriel et des services, détenant l'une des plus grandes banques en Afrique. Il a déclaré que le contexte encourage les deux gouvernements à concrétiser la coopération.

Le chef de la diplomatie angolaise a rappelé que depuis le début de l'année, le Chef de l'Etat et le roi du Maroc ont tenu deux réunions et les parties travaillent afin qu'en 2018, ait lieu une « grande encontre entrepreneuriale», qui reflète la volonté de coopérer dans des projets concrets.

