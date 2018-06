Angola: Le secteur se lance aux actions d'éducation sexuelle

La responsable a noté qu'avec la réalité actuelle, les jeunes et les adolescents veulent tout essayer, d'où ces informations devraient être renforcées pour les aider à grandir sans risque de grossesse précoce, ce qui conduit à la stigmatisation sociale et à des problèmes dans les relations futures.

Se confiant mercredi à l'Angop, à Ondjiva, la superviseure de la santé reproductive dans la province de Cunene, Benvinda Tutaleni a exhorté les familles, les églises et les organisations juvénile, à aborder plus de sujets de l'éducation sexuelle et les risques que la grossesse précoce peut présenter au cours et après l'accouchement.

Ondjiva — Le secteur de la santé reproductive dans la province de Cunene réalise des ateliers dans les marchés parallèles et les lieux de forte densité populationnelle, afin de sensibiliser les jeunes femmes sur l'éducation sexuelle et de les encourager à investir davantage dans la formation académique.

