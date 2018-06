Congo-Kinshasa: Le BCNUDH sensibilise sur la Convention Internationale relative aux personnes vivant avec handicap

Se confiant à la presse locale, le ministre provincial des affaires sociales affirmé que le gouvernement provincial du Haut Katanga s'implique activement dans l'accompagnement de cette catégorie des personnes vulnérables et marginalisées. Il a fait allusion au financement des projets pour des activités d'auto prises en charge des personnes vivant avec handicap, de la mise à disposition des lunettes solaires pour les albinos, de la prise en charge des soins dermatologiques et autres...

Convié à cette rencontre, le ministre provincial des affaires sociales a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à protéger et accompagner les personnes vulnérables en générales et celles vivant avec handicap en particulier.

Le coordonnateur du Bureau conjoint des Nations-Unies aux droits de l'homme de la Monusco Lubumbashi a été interpellateur. Mamadou Dieng a dans son mot de circonstance, rappelé à l'auditoire que la Rdc a ratifié plusieurs instruments internationaux pour protéger les personnes vivant avec handicap. Il a demandé aux uns et aux autres de bannir la discrimination et la stigmatisation, considérée comme des anti-valeurs dans une société en développement.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.