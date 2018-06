Gabon Wood Show - « Une vitrine pour le Gabon et pour l'Afrique », selon Ali Bongo Ondimba

Le président gabonais prononçant son discours d'ouverture du "Gabon Wood Show"

Selon les organisateurs, c'est plus de 75 professionnels du bois, venant de 40 pays qui prennent part, à partir de ce mercredi 20 juin, au Forum économique du bois dénommé Gabon Wood Show à Libreville. Le chef de l'Etat gabonais a ouvert les travaux de cette plateforme d'innovation du secteur bois en Afrique, prévue se tenir du 20 au 22 juin en cours.

C'est le jardin botanique de Libreville qui abrite le Gabon Wood Show. De nombreuses délégations venues de l'extérieur ont pris d'assaut la grande tente pour l'ouverture des travaux de ce grand forum du secteur bois, en présence du Président Gabonais Ali Bongo Ondimba.

Dans son discours d'ouverture, le chef de l'Etat gabonais a fait état du dynamisme de l'industrialisation de la filière bois : « de 2010 à 2017 le volume de bois transformé est passé de 280 000 à 738 377 m3 de produits transformés qui ont donc ainsi été exportés essentiellement vers l'Asie, l'Europe et le Moyen Orient », a-t-il affirmé.

Si ce forum est l'aboutissement d'une « dynamique positive depuis 2010 », il faut toutefois rappeler que c'est à cette période qu'Ali Bongo décidait de l'interdiction d'exportation de grumes pour une transformation locale à forte valeur ajoutée.

Le Gabon Wood Show est l'occasion pour les 5000 visiteurs attendus de partager leur expérience, de s'enquérir d'idées novatrices capables d'augmenter la portée et la qualité des entreprises, d'acquérir de nouvelles techniques et de nouvelles sources d'approvisionnement.

C'est également le lieu par excellence de rencontre de l'offre et de la demande, une tribune prestigieuse où les technologies de dernière génération de l'industrie du bois sont présentées via des stands. C'est l'occasion pour des entreprises gabonaises de présenter leur savoir-faire et de nouer des contacts importants.

Notons qu'avant l'ouverture du Gabon Wood Show, Ali Bongo Ondimba a inauguré le centre d'exposition des produits de la filière bois au sein de la ZES de Nkok. C'est un centre où les producteurs de mobilier en bois du Gabon Wood Hub pourront exposer leur mobilier.

Le Gabon Wood show en quelques chiffres, c'est plus de 5000 visiteurs, plus de 75 exposants, et aussi plus de 30 pays participants. Il faut rappeler que la filière bois au Gabon a déjà créé près de 13 000 emplois depuis le début de la décennie. La clôture est prévue le vendredi 22 juin au jardin Botanique.