Gabon: Travail et étude - Comment DJ Parker concilie ses deux activités ?

Actif dans le monde du DJing depuis le lycée, Faustin Pether Ndong, dit DJ Parker est un bel exemple de réussite. Ce jeune compatriote né à l'orée du 21eme siècle, est un passionné de music depuis sa tendre enfance. Il est né dans une famille chrétienne(Catholique).

Il a été bercé depuis son jeune âge par les chants de la chorale de l'église catholique du village Mbouema, situé à quelques kilomètres de la capitale du Woleu-Ntem. En grandissant, le jeune Faustin intègre la chorale en qualité de joueur de tambour. Dans cette église, le jeune Faustin était considéré comme le chauffeur du culte de par les sons rythmiques et mélodiques qui sortaient de son tambour. « Cet enfant, était âgé de sept ou huit ans à cette époque, si mes souvenirs sont bons. A chaque culte, nous attendions les moments de louange pour balader nos voix sur les rythmes du tambour du petit Faustin. Son talent était incontestable, à tel point que le Père Jean Narcisse Allogho ne pouvait s'en passer pendant le culte du dimanche », a déclaré un ancien chantre de l'église.

Dès son arrivée à Libreville, le petit Faustin tombe sous le charme de la musique urbaine, comme tous les jeunes de sa génération. Lors de sa première sortie en boite de nuit avec des amis, il observe avec curiosité leurs mouvements. En regardant les jeunes filles et garçons danser sans repris tout au long de la soirée sur la piste, il comprit vite que le DJ était à l'origine de toute cette folle ambiance qu'il ne pouvait comparer à celle de son église. Il décide donc de se lancer dans le DJing. Depuis ce jour, le jeune Faustin va consacrer ses après-midi et soirées à mixer dans les snacks et boites de nuit de la ville sous la houlette de DJ Dorland.

Il concilie les études et le métier de DJ depuis la classe de seconde. Cette décision de concilier ces deux activités n'était pas du tout facile : « Je me levais tôt et je me couchais tard. Je mixais dans des soirées trois ou quatre fois dans la semaine. Les débuts étaient vraiment difficiles. Il m'arrivait de dormir en classe pendant les cours », déclare le jeune Faustin.

En classe de terminale, le jeune Faustin continue à cumuler les études et le DJing. Ces deux activités vont être à l'origine de nombreuse discussion avec sa famille et les membres de son groupe de travail au lycée Jean Baptiste Obiang Etoughe : « Ma famille n'était pas du tout d'accord avec ma décision de continuer avec le DJing. J'avoue que mon résultat scolaire au premier et au second trimestre ne pouvait rassurer mes parents et surtout les membres de mon groupe de travail, au lycée. J'ai donc dû lever les mains des platines pendant quelques semaines pour préparer l'examen avec mes amis », a indiqué le DJ Parker.

Il se donne à fond pour rattraper le niveau de ses camarades. Il était dorénavant présent à tous les cours et a toutes les séances des travaux dirigés organisés au sein de son groupe de travail. Très vite, le jeune Faustin captive l'attention du ténor du groupe de par ses brillantes interventions : « J'étais surpris de voir mon ami être d'un aussi bon niveau alors qu'il n'était pas toujours avec nous lors de nos séances de travaux dirigés après les cours ».

A l'approche de l'examen la majorité des élèves se réfugient dans des églises pour chasser le stress. Le jeune Faustin a quant à lui décidé de porter sa veste de DJ deux jours avant l'examen dans une soirée pour déstresser. Il a opté pour la même méthode, les jours d'après examen pour attendre les résultats de l'examen. Le jour de la délibération des résultats, le jeune Faustin a été admis d'office au baccalauréat 2017, au grand étonnement des enseignants de son établissement. Aujourd'hui étudiant à l'université Omar Bongo en faculté de géographie, le jeune Faustin Nze Ndong dit DJ Parker continue à concilier parfaitement les études et le DJing. Il a été tout dernièrement invité à mixé durant la soirée de clôture de la journée du géographe à l'Université Omar Bongo.