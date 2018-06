Gabon: MCB2G - Pour le renforcement des capacités des femmes et des jeunes

L'atelier de ce jeudi permettra de partager les connaissances acquises et de confronter avec d'autres expériences. Il s'inscrit surtout dans la perspective de la mise en place d'un réseau de jeunes leaders pour la promotion de la Résolution 2250 (jeunes, paix et sécurité), conformément aux recommandations de l'atelier mentionné plus haut.

La planification et la gestion de façon systématique et systémique d'une campagne électorale ;

Dans le cadre de ses activités, le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G) organise, ce jeudi 21 juin 2018, à partir de 15h, à l'Américan Corner (situé au sein de l'Institut de Gestion), un atelier de restitution sur le renforcement des capacités des femmes et des jeunes en vue d'améliorer leur représentation dans les postes électifs et les instances décisionnelles.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.