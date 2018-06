Gabon: Environnement - Nettoyage de la plage du Lycée...

Ce Dimanche dernier, la Fondation Internationale WELOVEU à une fois de plus mené une opération de nettoyage de la plage du Lycée National Léon MBA afin de lutter contre le changement climatique dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies et adoptés par 193 pays en 2015.

Loin d'être une initiative individuelle, ces 175 autres branches à travers le monde participent aussi à cette initiative qui a pour but d'améliorer le bien-être de l'humanité. En ramassant plus de 80 sachets d'ordures, soit près de 400 kilos de déchets, la branche locale de la Fondation Internationale WELOVEU entend apporter au Gabon, sa contribution dans la réalisation des objectifs 13, 14 et 15 des ODD qui sont de lutter contre le changement climatique, tout en préservant les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Élèves, étudiants et professionnels les membres bénévoles ont parcouru sur 3 kilomètres, le long de la plage du Lycée Léon MBA avec un grand sourire, vêtu de leur gilets oranges avec pour but de contribuer à cet effort de préservation de l'environnement. L'activité humaine qui a lieu ici chaque weekend fait en sorte qu'une grande quantité de déchets est produite, sans nettoyage ce n'est pas seulement la vie des êtres humains qui est en danger et aussi celle d'autres espèces qui dépendent de cet endroit. La Fondation Internationale WELOVEU à travers cette initiative espère tirer l'attention de tous sur l'inestimable importance de la préservation de notre environnement sur les actions à mener pour y arriver.

Dix-sept Objectifs de Développement Durable 2015 - 2020 (ODD) ont été adoptés lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2015 et sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016. Même si le Gabon à fait fourni beaucoup d'efforts et fait des progrès sur certains de ces objectifs, beaucoup reste encore à faire et la Fondation Internationale WELOVEU souhaite montrer à tous que ce n'est pas juste l'affaire de l'état mais qui demande l'implication de tous.

Tous les pays du monde voient les effets drastiques du changement climatique, certains plus que d'autres. En moyenne, les pertes annuelles seulement des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones tropicaux et des inondations sont dans l'ordre des centaines de milliards de dollars.

Les océans rendent la vie humaine possible. Leur température, leur chimie, leurs courants, leurs formes de vie. D'une part, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la diversité marine et côtière pour leurs moyens de subsistance. Même les gens qui vivent loin de l'océan en dépendent. Les océans absorbent environ 30 pour cent du dioxyde de carbone que produisent les humains ; mais nous produisons plus de carbone dioxyde de carbone que jamais auparavant et qui rend les océans plus acides. Nos déchets n'aident pas non plus, avec 13 000 morceaux de déchets plastiques sur chaque kilomètre carré d'océan.

Depuis cinq ans maintenant, La Fondation a organisé régulièrement des campagnes de nettoyage Clean World à Libreville et récemment à Lambaréné. Elle a aussi œuvré dans le secteur éducatif pour améliorer l'accès à une éducation de qualité au Gabon, un autre Objectif de Développement Durable. C'est ainsi qu'en Mars, puis Décembre 2017, la Fondation Internationale WELOVEU avait effectué la remise de don 200 Tables-Bancs et ensuite 200 manuels scolaires au CES Jean Hilaire Aubame Eyeghe de NZENG AYONG. Cette année en Mai 2018, ce sont plus de 800 livres et 12 étagères qu'elle avait remis au Lycée d'État Charles Méfane de Lambaréné.