Gabon: CNAMGS - Au dispensaire de Louis, des patients se plaignent...

11h. Le médecin en chef de l'établissement, une dame, n'est toujours pas présente à son poste. Selon le personnel, elle est la seule habileté à répondre aux préoccupations des journalistes. Déjà, lundi matin, trop occupée par les consultations, le reporter de Gabonews a dû rebrousser chemin. Le Centre de protection maternelle et infantile de Louis est situé au premier arrondissement de Libreville, comme le quartier qui l'abrite. Il figure parmi les plus vieux établissements sanitaires délocalisés pour un service de proximité. Il faut néanmoins souligner que ce centre de protection maternelle et infantile est l'un des plus sollicités, en témoignent les affluences quotidiennes. Un de ses secrets, c'est la disponibilité, l'accueil et le professionnalisme des agents soignants de ce centre.

9h30. Comme de coutume, le Centre de protection maternelle et infantile de Louis a ouvert ses portes tôt le matin. De temps à autre, une infirmière apparait devant une porte pour appeler un patient. En ce milieu de semaine, l'affluence est moins dense que celle du lundi matin. Chaque jour, la structure reçoit environ une centaine de patients à travers les différents services. Parfois, les malades sont beaucoup plus nombreux. La tâche n'est pas facile.

