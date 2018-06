Tunisie: En toute logique

Ce fut un véritable test qui a permis aux staffs techniques des deux équipes de voir clairement les choses et de jauger le degré de forme de leurs joueurs à deux jours du coup d'envoi des J.M.

Et si l'entraîneur espagnol a conservé le «six» de départ durant les trois sets, ce qui prouve qu'il a trouvé la formation type après la longue phase de préparation, Jacob Antonio, le sélectionneur national, a préféré tourner l'effectif pour s'arrêter davantage sur le potentiel de chaque joueur et de sa réelle capacité d'enrichir et de dynamiser le rendement du groupe.

L'équipe de Tunisie, en fonction des changements multipliés, tarde à trouver la stabilité nécessaire face à un adversaire beaucoup plus performant et totalement au point. A la fin de la rencontre, les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour deux sets de plus. Le premier s'est terminé en faveur des Tunisiens par 25-21, alors que le second s'est soldé pour les Espagnols 25-20.

Jacob Antonio va certainement exploiter au mieux les trois séances d'entraînement à Taragona pour mettre son équipe sur orbite et entamer les JM avec autant de rigueur que de détermination.

Maâla incertain

Ayant quitté le terrain lors de la confrontation amicale face à l'Espagne au cours du set inaugural suite à une blessure qui a nécessité son transfert à l'hôpital, le joueur Ismaïl Maâla sera apparemment indisponible pour au moins le match d'ouverture contre l'Albanie. Cela demeure tributaire des résultats de l'IRM effectuée hier.