Ile Maurice: Aviation - Un Airbus A330neo pour un vol d'essai

Le second A330-900 neo remplacera, lui, les A340-300E. Sa consommation en carburant est inférieure de 20 %. Les passagers de la classe Affaires bénéficieront de sièges-lits plats, alors que ceux en Économie auront droit à de nouveaux fauteuils ainsi qu'un nouveau système de divertissement et du wifi.

L'A330neo déploiera, ensuite, ses ailes dans les pays d'Amérique du Sud et à Miami. Sans oublier que des liaisons ont été programmées entre les villes du Brésil et Lisbonne, au Portugal. Le nouvel avion atterrira à Maurice lors du troisième round d'essai. Il prendra son envol à Toulouse avant de faire escale à Maurice pendant quelques heures.

L'A330neo effectuera des essais dans une quinzaine de pays, soit dans les aéroports les plus importants du constructeur Airbus. Les premières régions concernées seront celles de l'Amérique du Nord et l'Inde.

