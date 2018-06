Afrique: Ethiopie-Erythrée - L'application pleine de l'accord de paix d'Alger saluée

"Ce sera également une contribution significative à l'objectif de mettre fin à tous les conflits et guerres sur le continent d'ici 2020, comme s'y sont engagés les chefs d'Etat et de gouvernement africains en mai 2013", a poursuivi l'ex-Premier ministre tchadien.

Moussa Faki Mahamat a souligné également "qu'une paix durable aura un impact extrêmement positif sur la sécurité, sur le développement et l'intégration dans la région de la Corne de l'Afrique et sur le continent dans son ensemble".

Réagissant à ces annonces, le président de la Commission de l'UA a félicité, d'un communiqué de l'UA, publié jeudi, "l'Ethiopie et l'Erythrée, ainsi que leurs dirigeants, pour ces mesures "audacieuses et courageuses".

ADDIS-ABEBA - Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué jeudi les récentes décisions annoncées par l'Ethiopie et l'Erythrée visant l'ouverture d'un "nouveau chapitre" dans leurs relations, exprimant son "engagement envers la mise en œuvre pleine et entière de l'accord d'Alger".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.