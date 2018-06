Afrique: ONU - Prévention des conflits et soutien à la paix au menu du sommet des chefs de police

NEW YORK- Les dirigeants de police de 193 Etats membres de l'ONU tiennent jeudi leur deuxième sommet à New York, placé cette année sous le signe de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix internationale.

Le sommet, ouvert mercredi soir par une cérémonie au siège de l'ONU, entamera ses travaux jeudi sur trois principaux thèmes à savoir les défis rencontrés par les opérations de maintien de la paix, la prévention des conflits et le soutien à la paix.

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, prend part à ce sommet qui fournit une plate¡forme unique pour débattre des moyens susceptibles de contribuer à la prévention et à la résolution des défis entravant la paix et la sécurité dans le monde.

Le général Major, présentera à l'occasion de cet évènement clé, l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le crime transfrontalier, y compris le crime organisé et le trafic de drogue.

Le sommet offre à ce titre une occasion exclusive de formuler une réponse unie aux menaces et aux risques transnationaux et à renforcer la complémentarité des efforts entre l'ONU et les forces de police nationales dans ce domaine, soulignent les organisateurs.

La réunion se tient dans un contexte particulier, caractérisé par des conflits violents, y compris le crime organisé, la violence et l'extrémisme propices au terrorisme qui appellent les pays membres de l'ONU à redoubler d'efforts en matière de préservation de la sécurité.

Le secrétariat général, qui devrait donner le coup d'envoi des travaux, souhaite mettre à profit cette réunion pour renforcer le rôle de la police de l'ONU qui représente une composante essentielle des opérations de maintien de la paix de l'organisation onusienne.

Au total, 11.000 policiers, venus de 88 pays contributeurs sont déployés dans 11 missions de maintien de la paix, selon les chiffres fournis par l'ONU.

Les recommandations du sommet seront d'une importance capitale pour les services de police de l'ONU, qui sont désormais au centre des discussions sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, alors que le secrétaire général vient d'entamer la réforme des opérations de maintien de la paix.

"La Police des Nations Unies a joué un rôle dans la réduction d'effectifs et le retrait des missions au Timor Leste, en Côte d'Ivoire et au Libéria, ainsi que la transition en Haïti vers un exercice de maintien de la paix ", relève l'ONU dans une note de réflexion sur le sommet.

Par ailleurs, et s'appuyant sur les travaux du premier sommet tenu en 2016, la rencontre devrait aider à établir une vision commune de la contribution de la police des Nations Unies à la prévention des conflits et au maintien de la paix.

Les conclusions du sommet seront également prises en compte dans le prochain rapport du secrétaire général dédié à la police des Nations Unies, à paraitre en novembre 2018, selon les organisateurs.