Sénégal: Libre propos - Retenir la lecon de Franceville !

L'ambition devrait même être plus grande. Le Sénégal de mardi dernier a démontré, si besoin en était, que l'Afrique dispose de sélection capable de bousculer l'ordre établi. Après 1990 avec le Cameroun, 2002 avec le Sénégal et 2010 avec le Ghana, il ne serait pas prétentieux de viser le carré d'as.

On s'était vu très beau ! Le Sénégal faisait trembler ses adversaires. Le coach du Cameroun, avait même avoué n'avoir pas d'armes pour battre les Lions en quart de finale. Sauf bien sûr s'il parvenait à amener le Sénégal à l'épreuve fatidique des tirs au but. Le Belge Hugo Broos réussira son coup comme lors des précédentes éditions, en laissant le Sénégal avec ses regrets et ses lamentations. Comme d'habitude, on a cherché les ou le coupable(s). Le coaching d'Aliou Cissé sera alors indexé. Surtout sa «frilosité» et son absence de prise de risques. Le Sénégal que tout le monde voyait sur le toit de l'Afrique est contraint de quitter prématurément le Gabon. Encore une symphonie au goût d'inachevé. La désillusion était grande.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.